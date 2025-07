Ronaldo bietet Khabib die Stirn

Der zurückgetretene UFC-Champion Khabib Nurmagomedov und Fußball-Star Cristiano Ronaldo haben sich vor dem Spiel Manchester United gegen Everton getroffen. Die beiden Sportler posierten dabei in einem MMA-ähnlichen Face-Off. „Er ist der Beste aller Zeiten, mach weiter so, Champ“, schrieb Khabib in der Bildunterschrift seines Posts.