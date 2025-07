TRT World Forum ist zurück

Das #TRTWorldForum ist im fünften Jahr in Folge wieder zurück, um über die globale Agenda unter dem Motto „Macht und Paradoxie: Große Strategien im 21. Jahrhundert verstehen” zu diskutieren. Meldet Euch jetzt an, um an der Debatte am 19. und 20. Oktober teilzunehmen.