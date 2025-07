Norwegen: Polizei geht von psychischer Erkrankung des Kongsberg-Täters aus

Nach dem tödlichen Angriff mit Pfeil und Bogen geht die Polizei in Norwegen mittlerweile von einer psychischen Erkrankung des Täters aus. Ein Gericht ordnete für den 37-jährigen Verdächtigen Untersuchungshaft in einer medizinischen Einrichtung an.