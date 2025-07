Turkish Airlines hilft Albino-Kindern in Afrika

Die Crew von Turkish Airlines hat Sonnencreme an Albino-Kinder geliefert, die am Stadtrand von Dakar, der Hauptstadt des Senegals, vor der Sonne versteckt leben. Weltweit tritt Albinismus nur bei etwa einem von 20.000 Babys auf, in Afrika ist das Verhältnis 1:500.