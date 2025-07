Straßenumfrage: Unterstützen Sie das Wahlrecht für 16- und 17-Jährige?

Mit einer Ampel-Regierung könnte die Absenkung des Wahlalters in Deutschland kommen. Fridays for Future & Co. werden als Beispiele für politisches Bewusstsein von Jugendlichen angeführt. Wäre ein Herabsetzen des Wahlalters daher folgerichtig?