Nach einer Schlägerei zwischen Schülern hat eine Schule in Lindau mit einem Verweis reagiert und zieht nun Kritik auf sich. Die Eltern des türkischstämmigen Kindes wurden aufgefordert, ihrem Sohn zu erklären, „dass körperliche Gewalt in Deutschland streng verboten ist“, wie aus dem von Rechtsanwalt Fatih Zingal im Netz veröffentlichten Dokument hervorgeht.

In den sozialen Medien zeigten sich zahlreiche Nutzer irritiert. Sie weisen darauf hin, dass Gewalt nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Weltwelt verboten sei. Die Wortwahl in dem Brief an die Eltern bewerten viele als „diskriminierend“.