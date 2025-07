Die Türkei und Kirgisistan wollen „so bald wie möglich“ ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich unterzeichnen. Das teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Ulan Nijasbekow am Sonntag in Istanbul mit.

„Ich möchte noch einmal betonen, dass die Türkei in vielen Bereichen – von Migration bis zum Kampf gegen Cyberkriminalität, Drogen und Terrorismus – bedeutende Fortschritte gemacht hat“, erklärte Soylu. In diesem Zusammenhang brachte der türkische Minister auch seine Freude über den Besuch des kirgisischen Innenministers in der Türkei zum Ausdruck.

Türkei verkauft Drohnen an BischkekKirgisistan hatte erst vergangene Woche den Kauf von türkischen Drohnen angekündigt, um seine Verteidigungskapazitäten zu stärken. Kamchybek Taschijew, Vorsitzender des staatlichen Komitees für nationale Sicherheit, sagte am Donnerstag, ein Auftrag für den Kauf von Kampfdrohnen des türkischen Rüstungsunternehmens Baykar vom Typ Bayraktar TB2 sei erteilt worden.

Die TB2-Drohnen sollen demnächst ausgeliefert werden, sagte Taschijew bei einer offiziellen Zeremonie. „Derzeit baut die Türkei bewaffnete Bayraktar-Drohnen für uns. Nur fünf Länder haben diese. Wir werden eines dieser Länder sein“, so Taschijew. „Diese Drohnen werden bald in unserem Land sein.“

Türkei und Kirgisistan unterhalten traditionell freundschaftliche Beziehungen. Dies sei vor allem darin belegt, so der türkische Innenminister, dass Ankara als erstes Land die Unabhängigkeit Kirgisistans anerkannt hatte.