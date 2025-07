Polizeigewalt in Pforzheim

Handyaufnahmen aus Pforzheim sorgen derzeit für Entsetzen im Netz. Zu sehen sind Ausschnitte eines Polizeieinsatzes, bei dem mehrere Beamten einen betrunkenen 25-Jährigen zu Boden bringen und gewaltsam fixieren. Ein Polizist schlägt mehrfach mit der Faust auf dessen Kopf. Bei der betroffenen Person soll es sich um einen Portugiesen handeln, der sich offenbar nur vorübergehend in Deutschland aufhält. Die Polizei wollte ihn in Gewahrsam nehmen, weil Passanten zuvor aggressives Verhalten seinerseits den Beamten gemeldet hatten. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Bei dem Einsatz wurden sowohl der Festgenommene als auch ein Beamter verletzt. Gegen den 25-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei in Pforzheim will jedoch auch einen neutralen Ermittler einsetzen, um dem Vorfall im Zusammenhang mit dem harten Polizeieinsatz auf den Grund zu gehen.