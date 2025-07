Präsident Erdoğan nimmt an Eröffnung von Flughafen in Berg-Karabach teil

Der türkische Präsident Erdoğan nimmt an der Eröffnung des neuen Flughafens in Füzuli in der befreiten Region Berg-Karabach teil. Der Airport entspricht den Normen der internationalen Luftfahrt und kann 200 Passagiere pro Stunde abfertigen.