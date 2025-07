Gözlükuyu: Ein Dorf - Ein Einwohner

Selami Salman ist seit zehn Jahren der einzige verbliebene Bewohner des zentralanatolischen Dorfes Gözlükuyu in der Türkei. Da es in dem Dorf kein Wasser mehr gibt, waren die übrigen weggezogen. Trotz der prekären Umstände will der 66-Jährige seine Heimat nicht verlassen.