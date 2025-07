Gräbschändung in Jerusalem: Mutter leistet Widerstand

Tragische Aufnahmen: Eine palästinensische Frau in Jerusalem wehrt sich gegen israelische Polizisten, die sie vom Grab ihres Sohnes auf dem Al-Yusufiya-Friedhof entfernen wollen. Die israelische Stadtverwaltung plant die Errichtung eines jüdischen Nationalparks auf Teilen des Friedhofs. Dutzende Palästinenser trafen auf dem Friedhof im besetzten Ostjerusalem ein, weil sie befürchteten, dass die Gräber ihrer Angehörigen geschändet werden. Mehrere Gräber waren bereits Anfang Oktober von der israelischen Stadtverwaltung gesprengt worden. Der Al-Yusufiya-Friedhof, der direkt an der Mauer um die Altstadt liegt, ist einer der ältesten muslimischen Friedhöfe in Ostjerusalem.