Rassistischer Angriff in Erfurt: Mehrjährige Haftstrafe für Täter

Ein junger Syrer stieg im April in die Straßenbahn in Erfurt ein. Was dann folgte, sorgte in den sozialen Medien für Entsetzen. Nun ist das Urteil gefallen. „Es ist unbeschreiblich, was da eigentlich passiert ist“, so der Richter.