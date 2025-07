Afghanistan: Istanbuler Rabbiner evakuierte „letzten Juden“

Mendy Chitrik ist Rabbiner in Istanbul. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan half er bei der Evakuierung des „letzten Juden“ aus dem Land. Hilfe bekam er von der türkischen Regierung. Die Türkei war bereits in den vergangenen Jahrhunderten ein sicherer Hafen für vertriebene Juden.