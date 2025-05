Nachdem Israel am Sonntag die Stromlieferungen in den Gazastreifen blockiert hat, ist nun die Wasserversorgung in dem Küstenstreifen gefährdet. Eine Wasseraufbereitungsanlage im Zentrum der Enklave sei nicht länger in Betrieb, teilte die Stadtverwaltung von Deir al-Balah mit. Außerdem weigere sich ein israelisches Unternehmen seit zwei Monaten, eine aus Israel kommende Wasserleitung zu reparieren, hieß es weiter. Die Wasserversorgung für die Bewohner von Deir al-Balah sei deshalb um 70 Prozent gesunken. Die Stadtverwaltung warnte vor einer humanitären Katastrophe.