Scholz teilt gegen Musk aus

Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Hitlergruß-ähnliche Geste von Elon Musk kritisiert. In Europa und Deutschland dürfe jeder frei seine Meinung äußern, so Scholz. Doch rechtsextreme Positionen zu unterstützen, sei inakzeptabel.