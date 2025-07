Tanktourismus nach Tschechien

Die anhaltende Rekordhöhe der Treibstoffpreise in Deutschland zieht die Menschen weiterhin in die benachbarten Länder. Vor allem PKW-Fahrer aus Bayern und Sachsen fahren nach Tschechien, um billigeren Sprit zu tanken. Am Wochenende kam es erneut an Grenzstädten zu langen Schlangen an Tankstellen.