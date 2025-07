Einwände gegen Tesla-Fabrik: Öffentliche Erörterung neu gestartet

E-Auto und Mobilitätswende sind in Deutschland in aller Munde – aber offenbar will nicht jeder ihre Protagonisten unbedingt vor der eigenen Haustüre haben. Deshalb muss sich Tesla erneut den Einwänden gegen das geplante Werk in Grünheide stellen.