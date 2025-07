Der internationale Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss übernimmt ab kommenden Januar das in Istanbul ansässige Unternehmen 3S Transport & Logistik. Teil der Übernahme sei auch ein operativer Standort im Raum Düsseldorf, hieß es dazu in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Mit diesem Schritt verdoppelt Gebrüder Weiss Türkei sein Transportvolumen und positioniert sich als Top-Player für Verkehre mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der Übernahme wechseln 22 Mitarbeiter von 3S Transport & Logistik in Istanbul unter das Dach von Gebrüder Weiss Türkei. Hinzu kommen sieben Beschäftigte in Düsseldorf. Die beiden bis dato geschäftsführenden Gesellschafter der türkischen Spedition, Ilhami Seval und Sehel Zenbil, werden die Integration beratend begleiten.

Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss, erläuterte in einer Pressemitteilung die Gründe für die Übernahme. „Mit 3S Transport & Logistics integrieren wir somit einen seit vielen Jahren auf dem türkischen Transportmarkt fest etablierten Logistikdienstleister in unsere Organisation. Damit stärken wir unseren Standort Istanbul als strategischen Ankerpunkt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien und entlang der Neuen Seidenstraße“, hieß es darin.

Wachstumsschritt in AsienFür Gebrüder Weiss dürfte die Übernahme von 3S Transport & Logistik ein Wachstumsschritt und eine Stärkung des Leistungsportfolios zwischen Europa und Asien bedeuten. „Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammenarbeit“, sagte Mişel Yakop, Landesleiter Gebrüder Weiss Türkei.

In der Türkei ist Gebrüder Weiss seit 2012 vertreten und unterhält Standorte in Istanbul und Izmir. Zu den Hauptaktivitäten gehören Teilladungsverkehre sowie Luft- und Seefracht Services. Istanbul gilt als ein zentraler Teil einer Achse von eigenen Niederlassungen. Diese erstrecken sich auch über Mittel- und Südosteuropa bis in den Kaukasus und Zentralasien hinein. Sie ermöglichen daher Transport-Anbindungen an die Korridore der Neuen Seidenstraße.

Gebrüder Weiss: Über 500 Jahre FirmengeschichteDas Unternehmen mit Sitz in österreichischen Lauterach in Vorarlberg hat eine über 500 Jahre zurückreichende Geschichte. Mit mehr als 7400 Mitarbeitern, 170 firmeneigenen Standorten und einem Jahresumsatz von 1,77 Milliarden Euro (Stand: 2020) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Mit einer Vielzahl an ökologischen, ökonomischen und sozialen Maßnahmen gilt das Familienunternehmen auch als Vorreiter in Richtung Logistik 4.0 und nachhaltige Logistikwirtschaft.

Mehr zum Thema:Istanbul: Deutsch-Türkische AHK meldet sich nach Corona-Pause zurück