Straßenumfrage: 3G am Arbeitsplatz?

Österreich hat die Corona-Regeln im Land verschärft: Arbeitgeber sind verpflichtet, die neue 3G-Regel zu kontrollieren. In Deutschland wird ebenfalls über deren Einführung am Arbeitsplatz diskutiert. Wir fragten: Sollte es auch in Deutschland eine 3G-Regel für Arbeitnehmer geben?