Litauen baut Mauer gegen Belarus-Flüchtlinge

Als erstes Land der EU hat Litauen mit Errichtung einer Mauer an der Grenze zu Belarus begonnen. Auf diese Weise will das Land dem Zustrom von Schutzsuchenden entgegentreten, die von Belarus aus versuchen, in die EU einzureisen. Das mit der Errichtung beauftragte Bauunternehmen erklärt, über alle erforderlichen Mittel und Utensilien für die erste Bauphase zu verfügen. Bereits installierte Einrichtungen zur Verstärkung der Grenzanlagen hätten zu einer Beruhigung der Lage beigetragen.