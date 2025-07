Leipzig: Corona-Demo eskaliert

Eskalation in Leipzig: Mehrere tausend Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Samstag in Leipzig demonstriert. Unter die Teilnehmer mischten sich auch Neonazis. Einige Demonstranten wollten die Polizeikette durchbrechen, die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein.