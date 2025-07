Die Zahl der Mitarbeiter von Boeing, die aus religiösen oder medizinischen Gründen eine Impfbefreiung beantragen, hat mehr als 11.000 erreicht oder fast 9 Prozent der US-Belegschaft. Das ist ein um ein Vielfaches mehr, als die Führungskräfte des Flugzeugherstellers ursprünglich geschätzt hatten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters.

Die weit verbreitete Zurückhaltung hat dazu geführt, dass die Führungskräfte nach einer Strategie suchen, die die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet und dem Impfmandat von Präsident Joe Biden für Bundesauftragnehmer entspricht, aber einen Exodus von Ingenieuren und Fabrikarbeitern vermeidet, so die Personen. Das Patt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der US-Flugzeughersteller versucht, die industriellen und Zertifizierungsherausforderungen bei seinen 787-, 777X- und Starliner-Raumschiffprogrammen sowie die gedrückte Nachfrage und Engpässe in der Lieferkette zu meistern.

Ende vergangener Woche verschob das Weiße Haus die Frist, bis zu der sich Mitarbeiter von Bundesauftragnehmern impfen lassen oder regelmäßig getestet werden müssen, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung erhalten, auf den 4. Januar. Boeing verlängerte daraufhin am Freitag seine Frist für Mitarbeiter, die sich gegen COVID-19 impfen lassen oder eine Ausnahmegenehmigung aus religiösen oder medizinischen Gründen beantragen, um etwa einen Monat auf den 4. Januar, wie aus Branchenkreisen und einer von Reuters eingesehenen E-Mail des Unternehmens verlautete.

„Die Einhaltung bleibt eine Bedingung für die Beschäftigung“, heißt es in der internen E-Mail. In der Boeing-E-Mail heißt es weiter, dass Mitarbeiter, deren Antrag genehmigt wird, einen Gesichtsschutz tragen, sich körperlich distanzieren und regelmäßig auf COVID-19 testen lassen müssen. „Jeder, der bis zum 4. Januar nicht seine letzte Dosis erhalten hat oder dessen Antrag genehmigt wurde und der seinen Impfstatus nicht gemeldet hat, wird eine letzte Warnung erhalten und es wird von ihm erwartet, dass er sich unverzüglich an die Vorschriften hält, wenn er bei Boeing beschäftigt bleiben möchte“, heißt es in der E-Mail.

Boeing hatte mit deutlich geringerer Impfweigerung gerechnetEin Boeing-Sprecher lehnte es ab, die Zahl der Anträge auf Impfbefreiung zu nennen. Zwei Boeing-Insider sagten, dass die Führungskräfte anfangs davon ausgingen, dass etwa 2 Prozent der Beschäftigten den Impfstoff ablehnen würden – eine Zahl, die das Unternehmen verkraften könnte. Doch letzte Woche sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass mehr als 10.000 Mitarbeiter religiöse Ausnahmen beantragt hätten, und eine zweite Person sagte, dass die Zahl bei mehr als 11.300 liege.

Eine weitere Person sagte, dass etwa 1.000 Arbeitnehmer eine medizinische Befreiung beantragt hätten. Die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Anträge aus religiösen Gründen gestellt wurde, hat einen der größten Arbeitgeber Amerikas in den Mittelpunkt einer Debatte über die Ethik der Untersuchung der religiösen Überzeugungen von Arbeitnehmern gerückt. Eine Person, die sich um eine religiöse Ausnahmegenehmigung bemühte, sagte, das Unternehmen habe nach dem Gesetz oder seinen eigenen Antidiskriminierungsrichtlinien kein Recht, dies zu tun.

Das Problem betrifft auch andere Luft- und Raumfahrtunternehmen. Rund 50 Mitarbeiter der Raketenfabrik der United Launch Alliance (ULA) von Boeing und Lockheed Martin in Decatur, Alabama, wurden bereits in unbezahlten Urlaub versetzt oder haben beschlossen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, nachdem sie sich geweigert hatten, sich innerhalb der vom Unternehmen gesetzten Frist impfen zu lassen, so zwei der Quellen.

