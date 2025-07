Verwaltungsgericht Hannover: PKK verherrlicht – Staatsbürgerschaft weg

Eine Unterstützung der PKK und auch schon deren Verherrlichung in sozialen Medien kann sich abträglich auf die deutsche Staatsangehörigkeit auswirken. Dies bestätigte das Verwaltungsgericht Hannover am Dienstag in gleich zwei Fällen.