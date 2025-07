Türkei: Baykar will Drohnen-Testflüge für Einsatz auf See durchführen

Das türkische Verteidigungsunternehmen Baykar will in Kürze unbemannte Drohnen testen, die auch auf See eingesetzt werden können. Zudem will das Erfolgsunternehmen eine weitere Drohne zur Unterstützung von Kampfflugzeugen produzieren.