3G am Arbeitsplatz: Heil will Gespräche mit Gewerkschaften und Arbeitgebern

Bundesarbeitsminister Heil will flächendeckend die 3G-Regeln am Arbeitsplatz einführen. Bisherige Maßnahmen zum Infektionsschutz reichten nicht aus, erklärte der Minister. Er kündigte Gespräche mit Gewerkschaften und Arbeitgebern an.