Ritual in giftigem Schaum

Obwohl der Fluss Yamuna in der indischen Stadt Neu-Delhi voll mit giftigem Schaum ist, nehmen zahlreiche Gläubige während eines hinduistischen Festes ein Bad in dem Gewässer. Der giftige Schaum, der durch Industrieabfälle entsteht, enthält hohe Mengen an Ammoniak und Phosphaten, die zu Atemwegs- und Hautproblemen führen können.