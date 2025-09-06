Ein Jahr nach dem Tod von Ayşenur Ezgi Eygi hat Türkiye der jungen Frau gedacht. Eygi war am 6. September 2024 von israelischen Kräften im besetzten Westjordanland erschossen worden, als sie an einem Protest gegen illegale israelische Siedlungen in der Stadt Beita nahe Nablus teilnahm.

In einer Erklärung am Samstag erinnerte das türkische Außenministerium an Eygi „mit Barmherzigkeit und Respekt“ und verurteilte die Tötung als eklatanten Bruch internationalen Rechts und der Menschenrechte. „Die Ermordung unschuldiger Zivilisten ist ein klares Zeichen für die Missachtung von Menschenleben und internationalen Normen. Türkiye wird entschlossen weiter daran arbeiten, dass dieses schwere Verbrechen an Ayşenur nicht ungestraft bleibt“, hieß es in der Mitteilung.

Protest gegen Siedlungsbau

Die 26-Jährige, die neben der türkischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, war während einer Demonstration gegen den Bau illegaler Siedlungen von einem Scharfschützen der israelischen Armee tödlich getroffen worden.