Ein Jahr nach dem Tod von Ayşenur Ezgi Eygi hat Türkiye der jungen Frau gedacht. Eygi war am 6. September 2024 von israelischen Kräften im besetzten Westjordanland erschossen worden, als sie an einem Protest gegen illegale israelische Siedlungen in der Stadt Beita nahe Nablus teilnahm.
In einer Erklärung am Samstag erinnerte das türkische Außenministerium an Eygi „mit Barmherzigkeit und Respekt“ und verurteilte die Tötung als eklatanten Bruch internationalen Rechts und der Menschenrechte. „Die Ermordung unschuldiger Zivilisten ist ein klares Zeichen für die Missachtung von Menschenleben und internationalen Normen. Türkiye wird entschlossen weiter daran arbeiten, dass dieses schwere Verbrechen an Ayşenur nicht ungestraft bleibt“, hieß es in der Mitteilung.
Protest gegen Siedlungsbau
Die 26-Jährige, die neben der türkischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, war während einer Demonstration gegen den Bau illegaler Siedlungen von einem Scharfschützen der israelischen Armee tödlich getroffen worden.
Obwohl Videoaufnahmen und Zeugenaussagen belegen, dass sie gezielt ins Visier genommen wurde, erklärte die israelische Armee in einem ersten Bericht, Eygi sei „höchstwahrscheinlich indirekt und unbeabsichtigt“ getroffen worden, als Soldaten auf Demonstranten feuerten, die angeblich Steine geworfen hätten.
Familie, Freunde und Augenzeugen wiesen diese Darstellung zurück. Sie sprachen von einem gezielten Angriff auf eine friedliche Demonstrantin und forderten von den USA eine unabhängige Untersuchung. Bislang wurde niemand für die Tat zur Rechenschaft gezogen.
Ermittlungen in Türkiye dauern an
Türkische Staatsanwälte leiteten ein Verfahren zu Eygis Tod ein. Nach Angaben vom 4. September 2025 sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.