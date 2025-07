Polen rüstet gegen Flüchtlinge auf

Am Sonntag hat Polen die Absperrungen und Kontrollen an der EU-Grenze zu Belarus verstärkt. Tausende Flüchtlinge, darunter viele Frauen und Kinder, sind dort seit Tagen Hunger und Kälte ausgesetzt. Die Zahl der Flüchtlinge aus Belarus ist deutlich gestiegen. Während letztes Jahr 150 Hilfesuchende über die Belarus-Route versuchten, in die EU zu gelangen, liegt die Zahl dieses Jahr bei knapp 8000.