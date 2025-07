Eine Frau aus Libyen ist in Dresden angegriffen und rassistisch beschimpft worden. Die 35-Jährige wurde am Freitag zunächst beim Verlassen eines Geschäfts von einer Unbekannten gestoßen, wie die Dresdner Polizei am Montag mitteilte. Die Libyerin stürzte daraufhin.

Kurz darauf wurde die Frau von einem unbekannten Mann und einer Frau an einer Haltestelle rassistisch beschimpft und ausgelacht. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und sucht Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können.

Hinweise zu den zwei Vorfällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Mehr zum Thema:Wien: Haftstrafe nach Rassismus-Attacke mit Hakenkreuz im Gesicht