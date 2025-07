Der türkische Kraftwerksbetreiber Enerjisa Üretim bestellt Windanlagen bei der Nordex Group aus Hamburg. Für den Standort „Erciyes“ in der türkischen Stadt Kayseri soll Nordex laut eigener Pressemitteilung zwölf Anlagen des Typs N163/5.X für den 68,4-MW-Windpark liefern. Es ist der erste Nordex-Auftrag in der Türkei für einen Windpark mit Anlagen der 5-MW-Klasse.

Windgeschwindigkeiten schaffen enormes Potenzial

Die Zusammenarbeit mit Enerjisa Üretim sei von großer Bedeutung, erklärte Habib Babacan, General Manager von Nordex Türkei, auf Anfrage von TRT Deutsch. „Enerjisa Üretim ist einer der wichtigsten führenden Akteure auf dem türkischen Strommarkt. Mit dem Erciyes-Projekt starten wir unsere erste Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.“ Im Hinblick auf eine potentiellen weitere Zusammenarbeit sei das Projekt sehr wichtig. Nordex Türkei werde alles daransetzen, das Projekt mit Enerjisa Üretim erfolgreich abzuschließen.

Die Turbinen N149/5.X und N163/5.X hätten ein besonders weitreichendes Vertriebspotenzial auf dem türkischen Markt, erklärt Felix Losada, Pressesprecher von Nordex. Die Türkei verfüge über ein großes Potenzial zur Nutzung von Windenergie. Die Höhenzüge in der Zentraltürkei sowie insbesondere die westliche Küstenregion böten durchgängig gute Windgeschwindigkeiten. Deshalb befinde sich auch der Hauptsitz des Unternehmens in der Wirtschaftsmetropole Istanbul im Nordwesten des Landes.

Darüber hinaus verfüge Nordex über ein Trainingscenter und ein Kundenservice-Büro in Izmir – umringt von den zahlreichen Windparks für die Kunden an der türkischen Westküste. Das Team von Nordex Enerji A.S in der Türkei umfasse insgesamt mehr als 240 Mitarbeiter. Zudem lasse die Nordex Group auch Rotorblätter, Ankerkörbe, Türme und Generatoren im Land fertigen, betont Losada.

Die Turbinen der Delta4000-Serie im Betriebsmodus von 5,7 MW werden auf 118 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet und mit der Kaltklimavariante ausgestattet. Der Beginn der Errichtungsarbeiten ist für den Sommer 2022 geplant. Die Inbetriebnahme ist für Ende desselben Jahres vorgesehen. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen über 20 Jahre.

Joint Venture von Sabancı Holding und Eon

Enerjisa Üretim ist ein Joint-Venture-Unternehmen der Sabancı Holding aus der Türkei und des Energiekonzerns Eon aus Deutschland. Enerjisa Üretim verfügt laut Nordex in der Türkei über eine installierte Erzeugungskapazität von 3607 MW. Auf erneuerbare Energien entfielen davon 1574 MW und hiervon 212 MW auf Windenergie. Das Projekt Erciyes sei der erste Schritt der neuen Wachstumsstrategie von Enerjisa Üretim für den Ausbau ihres Portfolios an erneuerbaren Energien. Die Installation weiterer 500 MW aus den gewonnenen Projekten aus der YEKA-2-Ausschreibung für Windenergieprojekte soll zeitnah folgen.

Die Nordex Group hat nach eigenen Angaben seit ihrem Markteintritt im Jahr 2008 Anlagen mit einem Leistungsumfang von insgesamt über 3,0 GW in der Türkei installiert. Damit sei das Unternehmen laut dem jüngsten Halbjahresbericht der Turkish Wind Energy Association mit einem Marktanteil von 28,55 Prozent Marktführer im Land. Im August 2021 installierte die türkische Nordex-Tochtergesellschaft ihre 1000. Turbine in der Türkei.