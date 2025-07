Migranten verharren bei eisigem Wetter an der Grenze

Tausende Migranten warten weiterhin in eisiger Kälte in Zelten, die sie an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen errichtet haben - in der Hoffnung, in die EU einreisen zu können. Viele von ihnen versuchen von Zeit zu Zeit auf polnisches Territorium durchzudringen.