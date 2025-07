Köln: Mann droht Kita in die „Luft zu jagen“

Ein Mann geht in das Gebäude einer Kita in Köln und droht, es in die „Luft zu jagen“. Nach Verhandlungen mit der Polizei wird der 53-Jährige schließlich festgenommen. Laut Polizei ist das Motiv der Drohung noch unklar.