Impfpflicht in Österreich: Hohe Strafen auch bei fehlendem Drittstich

Das Gesundheitsministerium in Wien lässt mit einem Gesetzesentwurf aufhorchen. Mit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 2022 sollen in Österreich empfindliche Strafen in Höhe von bis zu 3600 Euro mit deren Übertretung einhergehen.