Corona-Beschränkungen: Gewalt bei Protesten

In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es am Sonntag bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Auch in den Niederlanden kam es den dritten Tag in Folge zu Gewalt und Zerstörung – 51 Menschen wurden festgenommen.