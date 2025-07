Die Polizei im nordrhein-westfälischen Mettmann hat einen unter Drogeneinfluss stehenden 21-Jährigen festgenommen, nachdem dieser in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto in die dortige Polizeiwache gefahren war. Davor war der Mann schon mit dem Auto in den Eingangsbereich einer Tankstelle in Hattingen gefahren und hatte eine Tankstelle in Essen auszurauben versucht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannte Mann aus Velbert fuhr den Ermittlungen zufolge am Samstagabend zunächst rückwärts in den Shop der Hattinger Tankstelle und beschädigte diese dabei nicht unerheblich. Anschließend habe der Mann gewendet und sei ein zweites Mal frontal in den Shop gefahren. Danach sei er geflüchtet.

In Essen habe der 21-Jährige getankt und nach dem Tanken die Kassiererin aufgefordert, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Die resolute Mitarbeitern habe das aber abgelehnt, woraufhin der Mann geflohen sei. Vorher habe er aber noch einen Kasten Bier gestohlen.

Einige Stunden später sei der Mann schließlich rückwärts in die Eingangsschleuse der Polizeiwache gefahren und habe dort ebenfalls Schäden angerichtet. Der 21-Jährige habe bei den Polizisten angegeben, dass er sich wegen der Delikte an den Tankstellen stellen wolle.

Als Entschuldigung habe er den Beamten auch einen Kasten Bier und einen Blumenstrauß mitgebracht. Die Polizisten ließen den Verdächtigen zwangsweise in einer Psychiatrie unterbringen.