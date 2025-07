Im Landkreis Karapınar in der türkischen Provinz Konya ist ein handschriftliches Koran-Exemplar aus dem 16. Jahrhundert gefunden worden. Es sei im Lager der Sultan-Selim-Moschee entdeckt worden, teilte der Mufti Yunus Aydın am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu mit.

„Bei einer näheren Untersuchung dieses Koran-Exemplars können wir die Namen von Sultan Selim und Karapınar lesen“, erklärte Aydın. Nach einer Überprüfung durch Mustafa Aşkar von der Theologischen Fakultät der Ankara-Universität habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um ein wertvolles Exemplar handele. „Während der Zeit von Sultan Selim II. als ‚Şehzade‘ (Prinz) in Konya wurde die Stadt mit bedeutenden Werken bereichert“, so der Mufti. „Bei diesem Koran-Exemplar handelt es sich um sein Geschenk an Karapınar.“

Von den insgesamt 30 Abschnitten des Korans befänden sich insgesamt zehn in dem gefundenen Exemplar. Dabei informierte der Mufti, dass das Koran-Exemplar niemandem bekannt war. „Wir können nicht sagen, dass es sich hierbei um ein vollständiges Exemplar handelt“, sagte Aydın. „Der erste Abschnitt beginnt mit der Surah Fatiha, was diese Ausfertigung auch wertvoll macht. Sie wurde in der Thuluth-Schrift verfasst.“

Der Gouverneur von Karapınar, Oğuz Cem Murat, zeigte sich erfreut über den Fund des etwa 450 Jahre alten Koran-Exemplars. „Dank der Anstrengungen unseres Muftis und anderer konnten wir in unserer Moschee ein sehr wertvolles Werk finden.“