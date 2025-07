Der Batteriehersteller Farasis Energy und der türkische Elektroautobauer TOGG haben ihr geplantes Joint-Venture namens Siro mit der Klärung aller Details und Unterzeichnung der entsprechenden Vereinbarungen auf den Weg gebracht. Beide Parteien sind mit jeweils 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt. In dessen Fertigungshallen werden Batterien für E-Autos entwickelt und produziert, heißt es in der Pressemitteilung von Farasis Energy Europe. Diese sollen unter anderem in der gesamten Produktpalette von TOGG zum Einsatz kommen.

Der Hauptsitz von Siro soll in Bilişim Vadisi bei Gebze liegen, dem türkischen „IT-Valley“ im Nordwesten des Landes. Allein die Serienproduktion der Batterien soll in Gemlik in der Provinz Bursa erfolgen. Dort entstehe zurzeit ein neues Batteriewerk, das in der zweiten Jahreshälfte 2022 in Betrieb genommen soll.

Joint Venture soll auch Energiespeicherlösungen entwickelnSiro werde im ersten Schritt im Werk Gemlik Batteriemodule und -packs montieren und fertigen. Farasis Energy werde die dafür benötigten Batteriezellen in die Türkei liefern. Erst im zweiten Schritt werden die Batteriezellen ebenfalls in der Stadt bei Bursa produziert. Farasis Energy und TOGG hatten bereits im Oktober 2020 eine Absichtserklärung hinsichtlich einer strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet.

Zusätzlich zum Batteriewerk von Siro soll auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen. Im Bilişim Vadisi werde an dem Aufbau der Lithium-Ionen-NMC-Batterien auf Basis der innovativen Technologie von Farasis Energy geforscht. Das Joint Venture plane auch mittelfristig über den Automobilbereich hinausgehende Batterie-Energiespeicherlösungen anzubieten.

Ziel sei es, ein globaler Anbieter im Bereich Use-Case-Mobility zu werden, erklärte Gürcan Karakaş, CEO von TOGG. Dazu sollen nutzerzentrierte, intelligente, empathische, vernetzte, autonome, gemeinsam genutzte und elektrifizierte Mobilitätsgeräte angeboten und ein Mobilitätsökosystem aufgebaut werden. Die Batterietechnologie sei ein entscheidender Teil dessen, so der TOGG-Chef. Neben der Produktion der Siro-Batterien für E-Fahrzeuge in der Türkei wolle man auch die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen von Batterien ausbauen.

Erfolgsgeschichte auch ohne Wurzeln im klassischen AutomobilbauTOGG wurde am 25. Juni 2018 gegründet und arbeitet unter anderem mit der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei zusammen. Ab 2022 wird TOGG der erste nicht dem klassischen Automobilbau entstammende Hersteller von Elektro-SUVs in Europa sein. Das türkische Unternehmen entwickelt neue Technologie und Dienstleistungen, die neue Nutzererfahrungen und Geschäftsmodelle innerhalb des Ökosystems ermöglichen sollen.

Der Batteriehersteller Farasis Energy ist Entwickler und Produzent von hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Zudem entwickelt das Unternehmen Pouch-Zellen für die Elektromobilität und weitere Anwendungen im Bereich der Stromspeicherung. Das 2002 in Kalifornien gegründet Unternehmen betreibt heute Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Deutschland und den USA. Das nunmehrige, im Aufbau befindliche Joint Venture mit TOGG im türkischen Gemlik soll das vierte seiner Art darstellen. Zu den bedeutsamen strategischen Partnern von Farasis Energy zählen neben TOGG auch Unternehmen wie Daimler und Geely.

„Mit dem Joint Venture zwischen Farasis Energy und TOGG bricht eine neue Ära in der Elektrifizierung der Türkei an“, erklärt Dr. Yu Wang, Mitbegründer und CEO von Farasis Energy. „Wir sind stolz, Teil dieser Initiative und E-Mobilitätsoffensive zu sein, die wir gemeinsam vorantreiben und gestalten. Für Farasis Energy ist die Gründung des Joint Ventures ein weiterer wichtiger Meilenstein im Auf- und Ausbau eines internationalen und europäischen strategischen Netzwerks.“