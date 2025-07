Der US-amerikanische Kardiologe und Fernsehmoderator Mehmet Öz plant, kommendes Jahr an der Wahl zum US-Senat teilzunehmen. Wie die US-Zeitung „Philadelphia Inquirer“ am Dienstag berichtete, könnte der Türkischstämmige für die Republikanische Partei im Bundesstaat Pennsylvania antreten.

Der amtierende Senator des Bundesstaates, Pat Toomey, stellt sich bei den Wahlen 2022 nicht mehr zur Wiederwahl. Sollte Öz kandidieren, würde er einen unvergleichlichen Bekanntheitsgrad und Reichtum in ein Rennen einbringen, von dem die Zeitung „The Guardian“ erwartet, dass es zu den am stärksten umkämpften in den USA gehören werde. Das Wahlergebnis in Pennsylvania könnte über die künftige Kontrolle im US-Senat entscheiden.

„Gemäßigter Republikaner“ mit Wohnsitz in PennsylvaniaDer in Cleveland geborene Öz ist kein Unbekannter in Pennsylvania, im Nordosten der USA. Der Arzt schloss an der Universität von Pennsylvania seinen Doktortitel ab. Im vergangenen Jahr zog er in den Bundesstaat, wo auch die Eltern seiner Ehefrau Lisa leben.

Der Gesundheitsexperte mit landesweiter Bekanntheit hatte sich bereits 2007 als „gemäßigten Republikaner“ bezeichnet. 2018 war er vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in den Rat des Präsidenten für Sport, Fitness und Ernährung berufen worden.