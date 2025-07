Die Europäische Union stellt weitere 325 Millionen Euro für Flüchtlinge in der Türkei zur Verfügung. Die Unterstützungsleistung erfolge im Rahmen eines Finanzierungsplans, teilte die Union am Donnerstag mit.

Barmittel für Flüchtlinge zur Deckung täglicher AusgabenDie EU hatte im Juni einen Plan genehmigt, auf dessen Grundlage der Türkei von 2021 bis 2024 weitere drei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden sollen, um ihr bei der Aufnahme von Millionen von Flüchtlingen aus Syrien zu helfen.

Die nunmehr miteinander abgestimmten 325 Millionen Euro aus diesem Plan werden auf Debitkarten von Flüchtlingen aufgeladen. Sie sollen mehr als 1,5 Millionen Flüchtlingen helfen, ihre Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Miete, Transport und Medikamente zu decken.

„Diese Unterstützung ist ein entscheidendes Rettungsanker für Tausende von Familien, von denen viele von der Coronavirus-Pandemie besonders hart getroffen wurden“, erklärte Janez Lenarcic, EU-Kommissar für Krisenmanagement, auf einer Pressekonferenz in Ankara. „Diese Bargeldhilfe ermöglicht es ihnen, selbst zu entscheiden, was sie am dringendsten brauchen, und trägt gleichzeitig zur türkischen Wirtschaft bei.“

Corona-Krise verschlimmert Lebenslage von FlüchtlingenEine neue Studie des Türkischen Roten Halbmonds (Kızılay) und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften ergab, dass sich die Verschuldungsrate von Flüchtlingen in der Türkei seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt habe.

Im März 2016 hatten sich die EU und die Türkei darauf geeinigt, die irreguläre Migration über die Ägäis zu stoppen und die Bedingungen für die damals mehr als drei Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei zu verbessern.

Nach Angaben der türkischen Migrationsbehörde beherbergt die Türkei derzeit sechs Millionen Schutzsuchende, davon fast vier Millionen aus Syrien. Das sind zwei Millionen mehr als 2016 und eine schwere Belastung für ein Land, das 2011 vor Ausbruch des Krieges in Syrien noch jährlich im Schnitt 60.000 Asylsuchende aufgenommen hatte.