Chanukka im Südosten der Türkei

In Kilis im Südosten der Türkei hat die jüdische Gemeinde ihr Chanukka-Fest in der örtlichen Synagoge gefeiert. Rund 40 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Das Chanukka-Fest, auch Lichterfest genannt, soll an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem erinnern.