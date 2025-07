Von Ibrahim Altiparmak

Der Mikroblogging-Dienst Twitter hat 3465 Konten gelöscht, die staatsnahe Falschmeldungen und Propaganda verbreitet haben sollen. Die Social-Media-Plattform behauptete in einem Blog-Beitrag am Donnerstag, dass die entfernten Konten „eindeutige Operationen“ betrieben hätten. Diese sollten demnach die öffentliche Meinung für die Regierungen in China, Mexiko, Russland, Tansania, Uganda und Venezuela manipulieren. „Alle Konten und Inhalte, die mit diesen Operationen in Verbindung stehen, wurden dauerhaft aus dem Dienst entfernt.“

Bei der Prüfung der entfernten Konten habe Twitter festgestellt, dass die meisten davon mit China in Verbindung stünden. Mehr als 2000 davon sollen Gegendarstellungen der Kommunistischen Partei Chinas über angeprangerte Menschenrechtsverletzungen im uigurischen Autonomiegebiet Xinjiang verbreitet haben.

Ein weiteres Netzwerk aus rund 100 Konten habe Verbindungen zu der „Changyu Culture“ – einem privaten Unternehmen, das von der chinesischen Regionalregierung in Xinjiang unterstützt wird.

Pro-russische Propaganda zu Afrika und Syrien?

16 Konten sollen mit der russischen Trollfabrik IRA in Verbindung stehen und eine Informationsoperation in der Zentralafrikanischen Republik versucht haben. Die Desinformationskampagne sei mit echten Konten und Fake-Accounts gestartet worden.

Zudem sei ein russisches Netzwerk aus 50 Konten entfernt worden, welches die offizielle libysche Regierung und ihre Verbündeten angegriffen und gleichzeitig Russlands geopolitische Position in Libyen und Syrien unterstützt haben soll.

Die genannten Netzwerke hätten in den meisten Fällen gegen die Richtlinien zu Plattformmanipulation und Spam verstoßen, fügte das Unternehmen hinzu.

Twitter teilte die gesammelten Daten über die Netzwerke nach eigenen Angaben mit drei Forschungspartnern: Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Cazadores de Fake News und dem Stanford Internet Observatory (SIO).