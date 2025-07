US-Polizeigewalt: 64-jähriger Schwarzer festgenommen

In Minneapolis attackiert ein Polizist einen 64-jährigen Schwarzen in einem Lebensmittelladen ohne ersichtlichen Grund und nimmt ihn fest. Nun wurden Ermittlungen gegen den Beamten eingeleitet. Immer wieder kommt es in den USA zu Fällen von rassistisch motivierter Polizeigewalt.