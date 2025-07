Corona-Proteste in Deutschland und Österreich

Zehntausende Personen sind am Samstag in der österreichischen Hauptstadt Wien auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu demonstrieren. Auch in Deutschland kam es zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Während in Frankfurt am Main rund 2000 Teilnehmer gezählt wurden, waren es in Berlin nur einige hundert.