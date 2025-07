Rekord: 444 Weihnachtsbäume in der Wohnung

Familie Jeromin aus Rinteln in Niedersachsen hält seit Jahren den Weltrekord für die meisten Weihnachtsbäume an einem Ort. Kein Baum gleicht dem anderen: Mit 444 geschmückten Christbäumen haben sie sich in diesem Jahr selbst übertroffen.