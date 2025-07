In der türkischen Provinz Edirne sind zwei Griechen festgenommen worden, weil sie sich dort in einem militärischen Sperrgebiet aufgehalten haben sollen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete, wurde gegen die Verdächtigen ein Ausreiseverbot verhängt.

Türkische Sicherheitskräfte hatten demnach in der militärischen Sperrzone zwischen den Dörfern Doyran und Elçili ein Auto mit einem griechischen Kennzeichen angehalten. Die Insassen seien ein Polizist und ein Grenzwächter gewesen. Laut Anadolu wurden beide Personen nach ihrer Festnahme der Staatsanwaltschaft vorgeführt und nach Verhängung eines Ausreiseverbotes wieder freigelassen.