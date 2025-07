Die türkische Bekleidungsindustrie rechnet in diesem Jahr mit Exportzahlen in Höhe von insgesamt knapp 18 Milliarden Euro. Einem Branchenvertreter zufolge wird auf den europäischen Märkten deutlich mehr Ware aus der Türkei bestellt. Die Branche prognostiziert einen Umsatzanstieg von bis zu 15 Prozent für 2022, wie die türkische Nachrichtenagentur „Anadolu“ berichtet.

Türkei ist auf dem Markt gut positioniert

Europäische Markenanbieter interessierten sich nicht zuletzt wegen der Probleme in der globalen Lieferkette und erhöhter Fracht- und Logistikkosten zunehmend für die Türkei, erklärte Mustafa Gültepe, Leiter des Istanbuler Bekleidungsverbandes der Exporteure (IHKIB).

Die durch die Pandemie verursachten Turbulenzen in der Weltwirtschaft und die Unwägbarkeiten bei den Lieferketten auf allen Kontinenten hätten in aller Welt Modehändler zum Umdenken veranlasst. Einige hätten bereits angekündigt, ihre Produktion in die Türkei zu verlagern. Viele weitere erwögen bereits eine Abkehr von den bislang kostengünstigen Produktionsstandorten in Asien.

Die strategische Lage der Türkei und die starke Produktionsbasis würden als Vorteile angesehen. Um von den Veränderungen in den globalen Lieferketten zu profitieren, sei das Land gut positioniert. Immerhin erstrecke sich die Türkei über Europa und den Nahen Osten. Angesichts der Unterbrechungen in den Lieferketten und der Tatsache, dass globale Marken lieber in nahegelegenen Regionen einkauften, biete sich für die Türkei und den heimischen Konfektionssektor eine große Chance, sagte Gültepe.

Mittelfristig ein Exportvolumen von 30 Milliarden Euro angestrebt

Dank des großen Interesses habe die Branche zum ersten Mal seit sieben Jahren einen großen Sprung bei den Exporten gemacht. In den ersten elf Monaten seien mehr als 16 Milliarden Euro umgesetzt worden. Damit werde der bisherige Exportrekord aus dem Jahr 2014 übertroffen.

Sollte es gelingen, Probleme wie der Zugang zu Rohstoffen und die Finanzierung neuer Investitionen zu überwinden, rücke Gültepe zufolge im nächsten Jahr sogar ein Auslandsumsatz in Höhe von umgerechnet mehr als 20 Milliarden Euro in den Bereich des Möglichen. Mittelfristig beabsichtige die Branche einen Exportumsatz von knapp 30 Milliarden Euro. Damit wolle man die Türkei an die Weltspitze führen.