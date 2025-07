Bundesanwaltschaft klagt PKK-Funktionär wegen Propaganda-Aktivitäten an

Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen PKK-Funktionär in Frankfurt angeklagt. In mehrerer Regionen in Südwestdeutschland soll er Propaganda-Aktivitäten koordiniert und mehr als 900.000 Euro an „Spendengeldern“ eingetrieben haben.