Athen hält weiterhin an seiner Praxis illegaler Pushbacks fest. Die türkische Küstenwache hat am Donnerstag erneut 92 von Griechenland in türkische Gewässer zurückgedrängte Menschen gerettet. Die Asylsuchenden wurden in Schlauchbooten an drei Stellen vor den Küsten der Bezirke Dikili und Çeşme in der Provinz Izmir aufgegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Die Asylsuchenden wurden an die türkischen Migrationsämter der Provinzen übergeben.

Die Türkei hat die illegalen Pushbacks Griechenlands wiederholt verurteilt und erklärt, diese Praxis verstoße gegen die Menschenrechte und internationales Recht. Athen gefährde das Leben schutzbedürftiger Menschen, darunter Frauen und Kinder. Ankara wirft auch der EU vor, die griechische Praxis zu tolerieren.

Die Türkei und Griechenland sind wichtige Durchgangsstationen für Migranten, die auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung nach Europa gelangen wollen. In den letzten Jahren haben Hunderttausende auf der Suche nach einem besseren Leben die gefährliche Reise über die Ägäis nach Nord- und Westeuropa unternommen. Hunderte Menschen sind bei der Überfahrt ums Leben gekommen.