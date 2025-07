US-Drohne trifft Familie

Der Ausflug einer syrischen Familie nahm eine tragische Wendung, als eine US-Drohne am 3. Dezember ihr Auto in Ariha traf. „Ich wusste nicht, wen ich zuerst retten sollte”, erinnert sich Familienvater Ahmad Qassum an den Angriff, der eigentlich einem Al-Kaida-Kämpfer galt.