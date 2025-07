In Wien ist am Dienstag der Weltsolidaritätstag der Aserbaidschaner begangen worden. Die Türkei und Aserbaidschan haben ihre Solidarität in allen Bereichen ausgebaut, betonten die Botschafter der Türkei und Aserbaidschans, Ozan Ceyhun und Rovshan Sadigbayli, während einer gemeinsamen Veranstaltung im Grand Hotel der österreichischen Bundeshauptstadt. Vor allem in Österreich wolle man die Öffentlichkeit künftig gemeinsam effizienter ansprechen.

Es sei besonders wichtig, die Vertreter der Zivilgesellschaft der Türkei und Aserbaidschans zusammenzubringen, führte der türkische Botschafter Ceyhun weiter aus. „Wir wollen gemeinsam die Stärken türkischer und aserbaidschanischer Nichtregierungsorganisationen evaluieren, um die Öffentlichkeit in Österreich richtig zu informieren.“

Von höchster Bedeutung sei, dass diese Nichtregierungsorganisationen die österreichische Öffentlichkeit auch erreichten. „Wenn aserbaidschanische und türkische Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, denke ich, dass wir in dieser Hinsicht erfolgreich sein werden“, sagte Ceyhun. Zu diesem Zweck plane die diplomatische Vertretung der Türkei für das kommende Jahr mehrere gemeinsame Veranstaltungen mit der aserbaidschanischen Botschaft in der österreichischen Hauptstadt.

Zahlreiche Persönlichkeiten und Vertreter aus beiden Gemeinden nahmen an dem Event am Dienstag teil. Auch der Vorsitzende der Türkisch-Österreichischen Parlamentarischen Freundschaftsgruppe und Abgeordnete der AK Partei, Muhammet Fatih Toprak, war anwesend. Auf aserbaidschanischer Seite waren unter anderem die Parlamentarier Elnur M. Allahverdiyev, Amina Aghazada und Tahir Mirkishili vertreten.

Der türkische Abgeordnete Toprak lobte die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Ankara und Baku. Diese seien „zu umfangreich“, um sie nur mit „Freundschaft und gute Nachbarschaft“ zu beschreiben. Vielmehr seien sie von gemeinsamen Werten und Traditionen geprägt. Beide Länder teilten ihre Freude, ihre Trauer sowie das Schicksal des anderen.